Студенты столичного вуза устроили молчаливый протест против "мерзких условий учёбы" (фото)
Студенты Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого сегодня устроили под стенами вуза молчаливый протест против условий обучения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила преподаватель КНУТКиТ Алла Заманская.
Она написала, что гордится студентами университета, а также рассказала о проведении акции против «мерзких условий учёбы».
«На кинофакультете у наших студентов нет даже своей аудитории! Это при том, что оплата за обучение немалая. Приходится каждый раз с боями добиваться того, чтобы давали ключи от просмотровой аудитории и в 20:00 требуют, чтобы мы покидали помещение. Я преподаю у заочников и вечерников. Они все работают и встречи с ними начинаются лишь в 18:00», - сообщила Заманская.
Также она отметила, что все учебные работы студенты вынуждены исполнять за свой счёт - брать в аренду камеры, оплачивать звукорежиссёров, свет, операторов.
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«При этом номинально существует учебная студия, которая обязана обслуживать студентов. Там многие годы работают люди, которые получают зарплату не понятно за что. А ещё заочникам и вечерникам не выдают студенческие билеты и не понятен их статус», - констатировала преподаватель.
Во время акции будущие актеры и режиссеры заклеили рты скотчем. По их мнению, этот жест демонстрирует позицию администрации университета.
«Они хотят, чтобы мы молчали, и каждый год сильнее закручивают гайки», - отметили студенты.