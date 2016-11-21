Студенты столичного вуза устроили молчаливый протест против "мерзких условий учёбы" (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщила преподаватель КНУТКиТ Алла Заманская.

Она написала, что гордится студентами университета, а также рассказала о проведении акции против «мерзких условий учёбы».

«На кинофакультете у наших студентов нет даже своей аудитории! Это при том, что оплата за обучение немалая. Приходится каждый раз с боями добиваться того, чтобы давали ключи от просмотровой аудитории и в 20:00 требуют, чтобы мы покидали помещение. Я преподаю у заочников и вечерников. Они все работают и встречи с ними начинаются лишь в 18:00», - сообщила Заманская.

Также она отметила, что все учебные работы студенты вынуждены исполнять за свой счёт - брать в аренду камеры, оплачивать звукорежиссёров, свет, операторов.

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«При этом номинально существует учебная студия, которая обязана обслуживать студентов. Там многие годы работают люди, которые получают зарплату не понятно за что. А ещё заочникам и вечерникам не выдают студенческие билеты и не понятен их статус», - констатировала преподаватель.

Во время акции будущие актеры и режиссеры заклеили рты скотчем. По их мнению, этот жест демонстрирует позицию администрации университета.

«Они хотят, чтобы мы молчали, и каждый год сильнее закручивают гайки», - отметили студенты.