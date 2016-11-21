Прокуратура сообщила о подозрении российским главарям нацистской банды "Русич"

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении главарей незаконного вооруженного формирования «Диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич» группы быстрого реагирования «Бэтмен» террористической организации «ЛНР» граждан Российской Федерации Алексея Мильчакова и Яна Петровского», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, следствием установлена причастность указанных террористов к вооруженным нападениям на подразделения сил антитеррористической операции, в частности, 5 сентября 2014 года вблизи с. Счастье Луганской области, в результате чего погибли бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

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В ГПУ отмечают, что Мильчаков и Петровский уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации).

«В связи с те, что подозреваемые скрываются на территории Российской Федерации, они объявлено в розыск, следственным судьей дано разрешение на задержание с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Главная военная прокуратура обращается к гражданам и общественным организациям с просьбой предоставить любую известную информацию о совершенных ДШРГ «Русич» преступлениях.

Как сообщалось, в конце октября норвежские СМИ писали о задержании в Норвегии 29-летнего боевика, гражданина России Яна Петровского, который воевал на стороне пророссийских боевиков на Донбассе в так называемом батальоне "Русич". Предводителем этого батальона был российский неонацист Алексей Мильчаков.

Петровский и Мильчаков неоднократно в интервью признавали свое участие в убийстве украинских военнопленных.