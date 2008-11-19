Нацбанк: годовое рефинансирование получат не все банки

Национальный банк Украины решил предоставлять рефинансирование сроком до 1 года лишь тем банкам, которые зарегистрированы в форме открытого акционерного общества и уставный капитал которых составляет не менее 500 млн. грн.

Об этом речь идет в постановлении НБУ №367 от 11 ноября, которым вносятся изменения в постановление НБУ №319 от 11 октября 2008 года.

"Заявки на получение такого кредита (на 1 год – УНИАН) рассматриваются от тех банков, которые организованы в форме открытых акционерных обществ и оплаченный уставный капитал которых составляет не менее 500 млн. гривен", – говорится в документе.

В обеспечение при предоставлении годового рефинансирования, согласно постановлению, могут приниматься акции банков в объеме не менее 5% их уставного фонда, а оперативную поддержку рефинансированием банки могут получить при предоставлении в залог акций в объеме не менее 51% их уставного фонда.