Турчинов: рейдеры переключились с энергетики на сельское хозяйство

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет об увеличении количества фактов незаконного захвата сельскохозяйственных предприятий и земельных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил во время заседания Межведомственной комиссии по противодействию рейдерству.

«Если на протяжении последних двух-трех лет рейдерским атакам чаще всего подвергались предприятия энергетической и машиностроительной сфер, то сейчас очень много жалоб касается захватов земельных участков и аграрных предприятий», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Вице-премьер связывает увеличение количества фактов незаконных захватов земельных участков с неурегулированностью «земельного вопроса» на законодательном уровне. «И именно этим пользуются те, кто пытается захватить именно силовым способом», - считает он.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что на данный момент за последние полтора месяца в Межведомственную комиссию по противодействию рейдерству поступило около 100 обращений по фактам незаконного захвата предприятий, собственности и земли.

По его словам, рабочие группы, созданные при областных государственных администрациях по противодействию фактом рейдерства, пока еще работают неэффективно.

«Формально созданные группы еще не начали активно действовать и, к сожалению, много жалоб, на которые необходимо реагировать местной власти, остаются без соответствующего реагирования и решения проблем», - добавил А.ТУРЧИНОВ.