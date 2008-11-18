ГАИ за первый день новых штрафов накосила миллион

Сотрудники ГАИ 17 ноября, в первый день действия закона о повышении ответственности за нарушение правил дорожного движения, составили административных протоколов на общую сумму свыше 1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В целом, по информации ДСО, 18 ноября сотрудники ГАИ зафиксировали 7 тыс. 870 нарушений Правил дорожного движения, из которых 3 тыс. 791 (48%), - грубые нарушения, которые могли привести к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями. Это – управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, нарушение скоростного режима, проезд на запретный сигнал регулировщика или светофора, нарушение правил обгона, проезда перекрестков, остановки и стоянки.

Между тем в ДСО отмечают, что из-за новых штрафов в Украине с минувших суток наблюдается уменьшение аварийности. В частности, количество дорожно-транспортных происшествий с потерпевшими уменьшились почти на треть. В ДТП на 64% меньше погибло людей и на 33% меньше травмировано по сравнению с соответствующим периодом времени прошлого года.

К патрулированию были привлечены 3,5 тыс. работников Госавтоинспекции.

Как сообщал УНИАН, в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Данным законом предусмотрено увеличение размеров штрафов за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение составляет 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за грубые нарушения Правил дорожного движения, в частности, штраф за проезд на запрещенный сигнал светофора составляет 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1360-2550 грн.

За грубые и систематические нарушения Правил дорожного движения решения о наказании в виде лишения права управления транспортным средством или взимание штрафа значительного размера будут приниматься только судом.