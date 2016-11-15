"Гроші" узнавали, как украинцы обманывают счетчики

03:14, 15 ноября 2016
Общество
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Программа Гроші начинает коммунальное расследование: какой прибор лучше всего махлюет со счетчиками и удастся ли договориться, чтобы показатели скручивал вам мастер ЖЭКа.

Как украинцы обманывают счетчики - расследование Грошей /

Журналисты отправляются в газовый рейд: проверим, как звезды платят за коммуналку. Вместе с ростом тарифов обороты набирает подпольная империя - умельцев и их приборов.

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Съемочная группа отправилась на один из столичных рынков. Самый ходовой товар здесь - неодимовый магнит.

За вмешательство в работу счетчика в Украине предусмотрены штрафы, и коммунальщики уже научились их "выбивать".

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