"Гроші" узнавали, как украинцы обманывают счетчики
03:14, 15 ноября 2016Общество
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Программа Гроші начинает коммунальное расследование: какой прибор лучше всего махлюет со счетчиками и удастся ли договориться, чтобы показатели скручивал вам мастер ЖЭКа.
Как украинцы обманывают счетчики - расследование Денег /
Журналисты отправляются в газовый рейд: проверим, как звезды платят за коммуналку. Вместе с ростом тарифов обороты набирает подпольная империя - умельцев и их приборов.
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Съемочная группа отправилась на один из столичных рынков. Самый ходовой товар здесь - неодимовый магнит.
За вмешательство в работу счетчика в Украине предусмотрены штрафы, и коммунальщики уже научились их "выбивать".
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