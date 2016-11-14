В Нацполиции рассказали, что во время массовых акций в центре Киева установят пункты обогрева

Как сообщает «112 Украина», об этом сказал начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

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«В Киеве в центре во время массовых акций будут обеспечивать правопорядок 5 тысяч правоохранителей. Также будет ограничено движение по улице Крещатик и частично по Институтской. Будет проходить поверхностный осмотр участников, установлены металлодетекторы. Это делается прежде всего для безопасности участников акций. Будут установлены пункты обогрева, дополнительно будут дежурить 20 автомобилей скорой помощи», - сообщил Крищенко.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в СБУ заявили, что Кремль разработал план дестабилизации ситуации в Украине, чтобы добиться досрочных выборов и изменения внешнеполитического курса страны.

По данным СБУ, активные действия должны начаться 15 ноября на акции протеста банковских вкладчиков. С 17 ноября акцент протестных акций планируется сместить на повышение тарифов. Так называемый протест должен перерасти в блокирование правительственных структур и сопровождаться расширением требований к власти. При этом, по данным СБУ и Службы внешней разведки, российские «сценаристы» планируют массовые беспорядки.