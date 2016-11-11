О ценах на лекарства и врагах государства

Цены на лекарства в Украине действительно сумасшедшие. В три или пять раз дороже, чем во многих соседних странах. К примеру, еще весной я покупал упаковку лекарства «Новонорм» (30 таблеток по 2 мг) по 180-200 грн. Сейчас его можно приобрести в ценовом диапазоне от 300 до 400 грн. Скачок цены за 8 месяцев – минимум в два раза. Что случилось, спрашиваю в аптеках? Почему такой резкий скачок? Врачи стали чаще назначать, вот мы и подняли цену, отвечают в аптекари. Другие говорят, что лекарство – на перегистрации, поэтому наблюдается некий дефицит. Странно. А как же автоматическая регистрация в Украине лекарств, которые продаются в развитых странах? Ведь Кабмин еще летом постановление принял, а Верховная Рада – закон, который упрощает доступ на отечественный рынок лекарств из Европы.

Цены на лекарства в Украине действительно сумасшедшие. В три или пять раз дороже, чем во многих соседних странах

Кстати, «Новонорм» в Польше стоит в два раза дешевле. За 400 грн можно взять уже 30, а 90 таблеток «Новонорма». Даже во вражеской Москве – и то, покупка упаковки с 30 таблетками обойдется 232 рубля, что равносильно нашим 100 грн.

И такая же ситуация – по всем остальным лекарствам. Кто больше виноват, аптечные сети или поставщики-дистрибьютеры – мне все равно. Важно другое – который год власть не способна быстро реагировать и укрощать обнаглевших коммерсантов.

Если честно, думал, что после Революции Достоинства, цены на лекарства будут более честные. Даже с учетом трехкратной девальвации гривни. Ведь теперь торговцам, после бегства банды Януковича, как бы не приходится давать многомилионные откаты чиновникам за поставки лекарств и т.д. Но – то ли откаты остались, то ли бизнес у нас – нечестный, но цены за последние годы продемонстрировали стремительный рост.

Да, нужно отдать должное Гройсману. Он буквально с первых минут премьерства обещал навести порядок на фармацевтическом рынке. Но время шло, а порядка как не было, так и нет.

Более того, с каждым новым заявлением о наведении порядка с ценообразованием на лекарства, те еще больше росли. Такое впечатление, что дистрибьютеры и провизоры буквально издевались над премьером.

Конечно, будет неправильно винить в промедлении с наведением порядка одного премьера. Тем более, что скорее благодаря настойчивости Гройсмана было принято законодательство, которое упрощает доступ импортных медпрепаратов на рынок Украины. И потом, еще очень существенный шаг сделал Кабмин на этой неделе – министры приняли давно анонсированное постановление о введении референтных цен на ряд лекарств. Правда, постановление заработает с 1 января 2017 года и участники рынка должны к подготовиться к новым правилам…

Но заработает ли оно? Принесет ли столь ожидаемое снижение цен на лекарства? А что, если дистрибуторы попытаются создать искусственный дефицит лекарств?

Кстати, премьер понимает, что сопротивление и саботаж обязательно будет. «Если кто-то будет играть с украинским обществом в дефицит лекарств, я не буду гоняться за всеми – я найду одного большого и сделаю так, чтобы он почувствовал, что не уважать украинских граждан нельзя. Для этого у нас есть очень много различных инструментов», - предупредил глава правительства.

Очень существенный шаг сделал Кабмин на этой неделе – министры приняли давно анонсированное постановление о введении референтных цен на ряд лекарств

Но, здесь тоже вопрос – а как же Гройман узнает об отсутствии тех или иных лекарств? На помощь чиновников Минздрава рассчитывать не приходится – там засели сплошные враги и коррупционеры. В чем, собственно, и сам премьер уже убедился. По его словам, чинуши из МОЗ что только не делали, чтобы сорвать подготовку постановления о введении референтных цен – и на звонки не отвечали, и ложные изменения в проект документа вносили, и от введения механизма референтных цен отговаривали…

Очевидно, что в этих условиях остро необходима система реагирования и публичности. И здесь Кабмину не помешало бы открыто сообщить о крупнейших фирмах-поставщиках лекарств и их собственниках. Согласитесь, одно дело, когда журналисты по крупицам в реестрах собирают информацию о собственниках, а другое – когда премьер публично об этом говорит. Тогда бы и журналистам было легче искать виновных в ценовом сговоре на столь болезненном для большинства соотечественников рынке лекарств.

Кстати, небольшая ремарка о чиновничьих кознях и интригах в Минздраве. Не так давно мне пришлось около сорока минут коротать время возле приемной исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Лично мне было не по себе, когда услышал, как какой-то высокопоставленный чиновник министерства договаривался с молодым парнем (надо полагать, помощником Супрун) о том, что он внесет правки в проект некоего документа и просил его ничего не сообщать Супрун. «Если ты не скажешь, Ульяна ничего не заметит. Ну, зачем Ульяне все знать», - уговаривал собеседника чиновник.

Я не знаю, о каком документе и изменениях шла речь. Но почему-то уверен на все 100% - желающий внести «тайные» изменения в документ человек защищал явно не государственные интересы.