В Севастополе задержаны четыре члена банды „Башмаки”

Сегодня в Севастополе задержаны четыре члена криминальной группировки „Башмаки”, сообщил начальник отдела уголовного розыска УМВД в городе Севастополе полковник милиции Николай ШТРОНДА.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Севастополе, задержанных обоснованно подозревают в причастности к организации серии заказных убийств и взрывов в городе в 90-х годах. У злоумышленников изъят пистолет и граната. Как подчеркнул Н.Штронда „если у преступника руки по локоть в крови, он должен ответить перед законом сколько бы времени ни прошло”.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение огнестрельного оружия.

Как сообщал УНИАН, у августа с.г. Министерство внутренних дел Украины обратилось к гражданам с просьбой помочь в розыска одного из лидеров организованной преступной группировки "Башмаки", которое действовало на территории АРК, Запорожской, Харьковской областей и Киева - Рувима АРОНОВА. Р.Аронов на сегодня - спортивный директор ОАО "Спортивный клуб "Таврия", депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым от "Блока Куницына".

По информации милиции, преступная группировка "Башмаки" насчитывала 20 активных членов, из которых семеро уже арестованы, 5 состоят в розыске, другие находятся на подписке о невыезде.

Как отметил заместитель министра Владимир ЕВДОКИМОВ, на счету этой группировки около 50 убийств, 8 похищений людей на протяжении 1991-2005 годов.

Обращаясь к общественности, В.ЕВДОКИМОВ попросил сообщить и о месте нахождения других лидеров ОПГ: Александра ДАНИЛЬЧЕНКО - президента Федерации бокса Крыма, а также Николая КОЖУХАРЯ - президента Федерации вольной борьбы АРК, Геннадия МЕЛЬНИКА и Андриана РАКА.

Тогда в крымской милиции сообщили, что, по некоторым данным, депутат ВР АРК Р.АРОНОВ находится в Израиле.