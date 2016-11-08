Прокуратура признала виновным в умышленном убийстве патрульного, который застрелил подростка в BMW

Столичная прокуратура завершила досудебное следствие по этому резонансному делу. Полиция вынуждена была устроить настоящую погоню по ночному Киеву за машиной, которая мчалась на бешеной скорости, нарушая все возможные правила движения. Теперь полицейского обвиняют в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий, говорится в сюжете ТСН.

BMW с четырьмя пассажирами, впоследствии подтвердится, они были нетрезвые, привлек внимание полиции, нарушив правила. На требование остановиться водитель дал по газам, мчался через весь Киев, не останавливаясь, со скоростью под 200 километров в час. В задержании принимали участие 20 экипажей полиции, они открыли огонь.

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Экспертиза показала, 17-летний пассажир Михаил Медведев погиб от пули, которую полицейский Сергей Олейник выпустил, когда автомобиль уже удалось остановить. Такие действия патрульного прокуратура расценивает как умышленное убийство. И будет просить для него пожизненного заключения.

"Мы видим записи с регистраторов, что необходимости применять оружие, когда автомобиль уже находился в положении стоя, не было. Он применил оружие и именно в этот момент было совершено убийство", - говорят прокуроры.

16 экспертиз, 12 томов дела. Досудебное следствие завершено, потерпевшие и обвиняемый начинают знакомиться с материалами. 9 месяц полицейский Олейник под круглосуточным домашним арестом. С журналистами общается его адвокат, говорит, полицейский сначала признал, что это он выпустил смертельную пулю, но впоследствии защиту поставил под сомнение баллистическую экспертизу, и теперь не уверен, кто из 3 патрульных, которые вели огонь, попал.

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После расстрела двух полицейских в Днепре, там тоже все начиналось с проверки документов подозрительного мужчину, в полиции заговорили о необходимости расширить права полиции. С выводами прокуратуры по делу их коллеги Олейника в Национальной полиции не соглашаются и надеются на справедливый суд.

Водителя смертельной БМВ Ростислава Храпачевського лишили на 2 года водительских прав. Сейчас он на свободе под личным обязательством. За неповиновение полиции ему грозит до 2 лет тюрьмы. Больше ни в чем Храпачевского не обвиняют.