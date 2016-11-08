Геращенко предлагает проверять гастрольную деятельность артистов, выступающих в оккупированном Крыму

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Уже направила письмо на имя премьера с просьбой создать межведомственную группу из силовиков и профильных министерств, которая обязана мониторить гастрольную деятельность и иную активность тех, кто не гнушается выступать, "наблюдать", инвестировать, в оккупированном Крыму и на Донбассе", - информировала Геращенко.

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При этом, по ее убеждению, "эти гастролеры должны немедленно включаться в черный список СБУ и пограничников, чтобы к ним применялась ответственность по украинскому закону (уголовная, административная)".

Также она добавила, что можно рассмотреть предложения о разработке законопроекта, согласно которому половина процента от выступлений российских гастролеров, независимо от имен и фамилий, должна идти на поддержку украинской армии и переселенцев.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада Украины отклонила проект закона о внесении изменений к некоторые законы Украины об ограничении использования медийной продукции государства-агрессора (№ 4303). В частности, этим законопроектом предусматривался запрет на гастроли артистов государства-агрессора без их заявления об осуждении оккупации Россией территории Украины.