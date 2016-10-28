"Кайф" на 80 человек: в Днепре у пациентов противотуберкулезного диспансера нашли наркотики (фото)

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Днепропетровской области, об этом рассказал начальник Управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Сергей Дереза.

Во время санкционированного обыска у пациентов, которые не только лечились, но и тайком от врачей получали «кайф», выявлена партия наркотических веществ, в частности «марихуана» и «опий ацетилированный», или же так называема «ширка». Последней было около 80 миллилитров, что в случае использования наименьших доз, могло бы обеспечить наркотическим опьянением около 80 человек.

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Где они брали наркотики и с какой целью приносили их в лечебное учреждение предстоит установить следствию.

Сумма изъятого на «черном» рынке может составлять около 10 тысяч гривен.

Также у одного из пациентов установлен его знакомый, что с разрешения хозяина использовал помещение для изготовления и употребления наркотиков.

Сейчас открыто уголовное производство по статьям 307 и 317 Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает наказание наркопреступникам в виде лишения свободы на срок до 12 лет, добавил Сергей Дереза.