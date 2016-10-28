Первые обвинительные акты в отношении судей-предателей АР Крым направлены в суд - прокуратура

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, обвинительные акты в отношении 5 лиц согласно ч. 1 ст. 12 закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» 27 октября направлены в Апелляционный суд. Киева для определения подсудности.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что следственным отделом управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство по факту совершения судьями судов АР Крым и города Севастополя преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, то есть предоставление иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины).

Читайте такжеБывший украинский полковник стал руководителем путинской Нацгвардии в Крыму

В частности, установлено, что указанные судьи вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу судьи, после аннексии Российской Федерацией полуострова Крым с марта 2014 года начали осуществлять «правосудие» в так называемых судах Республики Крым и противоправно принимать судебные решения. В ноябре – декабре 2014 года они в соответствии с указами президента страны-агрессора «О назначении судей федеральных судов» перешли на службу в эти незаконно созданные суды.