Швеция даст Украине 3,5 миллиона долларов

Правительство Швеции предоставит Украине грант в размере 3,5 млн. долл. в рамках проекта Всемирного банка «Свершенствование системы социальной помощи в Украине». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВБ.

Как говорится в сообщении, на 7 апреля 2006 года запланировано подписание Соглашения о предоставлении этого гранта министром экономики Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ и директором Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Полом БЕРМИНГХЕМОМ.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2005 года в Киеве было подписано Соглашение о займе (Проект совершенствования системы социальной помощи) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития. В феврале 2006 года Верховная Рада Украины ратифицировала это Соглашение.

Соглашением предусматривается финансирование проекта „Совершенствование системы социальной помощи”. Планируется повышение возможности 754 местных подразделений социальной защиты предоставлять качественные услуги клиентам путем реализации организационных и технологических реформ, направленных на создание единой структуры с рационализированными и интегрированными рабочими функциями.

Кроме того, предусматривается совершенствование, мониторинг и оценка политики социальной защиты, информирование общественности. Запланировано расширение возможностей Министерства труда и социальной политики по разработке политики оказания социальной помощи с системным подходом к мониторингу результатов программ и последствий такой политики; а также разрабатывать и проводить комплексную информационно-просветительскую кампанию по вопросам реализации программ и политики предоставления социальной помощи.

Соглашением предусмотрено институциональное развитие, укрепление потенциала Министерства труда и социальной политики с целью предоставления ему возможности должным образом выполнять свои обязанности, в частности: мониторинг качества внедрения новой модели стандартного подразделения и фидуциарных аспектов Проекта, в том числе предоставление помощи, обучение, обеспечение оборудованием для укрепления потенциала персонала министерства, его компьютеризованной системы учета и аудиторской проверки Проекта.

Ожидается, что Проект будет завершен до 30 июня 2008 года.

Международный банк реконструкции и развития соглашается предоставить для реализации Проекта сумму, равную 99 млн. 400 тыс. долл. США на условиях, которые определяет или на которые ссылается Соглашение о займе.

Украина обязывается уплатить МБРР одноразовую комиссионную плату в размере одного процента (1%) от суммы займа, сбор по обязательствам в размере трех четвертей от одного процента (3/4 от 1%) годовых от основной суммы займа, которая осталась не снятой; проценты на основную сумму займа, снятую и не погашенную, по ставке, определенной для каждого периода начисления процентов, которая равняется базовой ставке LIBOR плюс суммарный спред LIBOR.

Украина будет возвращать основную сумму займа согласно графику погашения с 15 мая 2011 года до 15 ноября 2025 года.