Ющенко хочет, чтобы Ливия построила в Украине «несколько сотен заправок»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина заинтересована в построении на своей территории при участии ливийской стороны нефтеперерабатывающего завода, а также нескольких сотнях бензозаправок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместной с ливийским лидером Муаммаром КАДДАФИ пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня во время переговоров он и М.КАДДАФИ обсудили сотрудничество в нефтяной отрасли. Президент считает, что чрезвычайно важным мог бы быть проект по строительству на западе Украины нефтеперерабатывающего завода при участии Ливии.

Также В.ЮЩЕНКО сказал, что Украина заинтересована в построении нескольких сотен бензозаправок по всей территории страны при участии ливийского капитала.

«Украинская сторона готова работать по всем уровням», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Также он отметил, что стороны обсудили возможность возобновления сотрудничества относительно выделения Украине одного из нефтяных полей на территории Ливии для разведки и добычи нефти.

Президент Украины также сообщил, что завтра эти переговоры будут продолжены на уровне «Нафтогаза Украины» и представителей соответствующей ливийской компании.