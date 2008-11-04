МИД и УНИАН проведут конкурс среди журналистов

Министерство иностранных дел Украины и информационное агентство УНИАН проведут всеукраинский конкурс среди журналистов на лучший опубликованный материал по тематике НАТО.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора Департамента НАТО МИД Украины Вадим ПРИСТАЙКО и главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО.

В.ПРИСТАЙКО отметил, что цель конкурса - помочь рядовому гражданину больше узнать о деятельности НАТО.

“Мы считаем, что украинцам не хватает информации, чтобы сделать свои выводы, как быстро нам следует сближаться с НАТО”, - сказал он.

В.ПРИСТАЙКО сообщил, что этот проект является частью большой программы из свыше 70 мероприятий, которые финансируются МИД в этом году.

В свою очередь А.ХАРЧЕНКО сообщил, что на конкурс будут приниматься работы, которые напечатаны в СМИ или вышли в радио- или телеэфире, начиная с 1 января и до 12 декабря этого года.

В канун Нового года будут подведены итоги конкурса и объявлены победители.

Обладатель первой премии получит 5 тыс. грн., второй - 3 тыс. грн., третьей - 1 тыс. грн.

“Мы надеемся, что это будут разножанровые материалы, в которых журналисты проявят себя и позволят своим слушателям и читателям лучше понять, что такое натовская структура, чем она может быть полезной или вредной. Мы не навязываем каких-то точек зрения”, - отметил А.ХАРЧЕНКО.

Он сообщил, что, кроме него и В.ПРИСТАЙКО, в жюри конкурса войдут еще несколько авторитетных человек, которые “имеют имя” и не заангажированы в этом конкурсе.

Свои работы журналисты могут присылать по адресу: 01001, Киев, Крещатик, 4, агентство УНИАН, с пометкой “На конкурс о НАТО” или по адресу электронной почты: konkurs@unian.net

А.ХАРЧЕНКО отметил, что материалы должны иметь стандартные форматы и подходить к обычной аппаратуре.

По его словам, на днях будет разослана более детальная информация о конкурсе.

Отвечая на вопрос, могут ли подаваться на конкурс материалы, которые освещают деятельность НАТО в негативном ракурсе, В.ПРИСТАЙКО отметил, что жюри, прежде всего, интересует качество материала.

“Если это будет негативная оценка, то она должна быть аргументированная. Собственно, как и позитивная”, - сказал А.ХАРЧЕНКО.

При этом В.ПРИСТАЙКО отметил, что на сегодняшний день материалов о НАТО недостаточно.

Подробнее об условиях конкурсачитайте здесь