Бойко вернулся из Казахстана

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО обсудил с министром энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Бактикожем ИЗМУХАМБЕТОВЫМ вопросы сотрудничества Украины и Казахстана в нефтегазовой отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, обсуждение данных вопросов состоялось в ходе рабочего визита 9-10 сентября т.г. Ю.БОЙКО в г. Алматы.

Во время визита также была проведена встреча с министром энергетики и минеральных ресурсов Казахстана.

"В ходе встречи был обсужден вопрос укрепления и расширения сотрудничества между нефтегазовыми отраслями Украины и Казахстана", – сказано в сообщении.

Пресс-служба не уточняет подробностей переговоров.

Справка УНИАН. Разведанные запасы природного газа Республики Казахстан составляют около 2 трлн. куб. м. Прогнозные ресурсы природного газа с учетом шельфа Каспийского моря оцениваются в 8,3 трлн. куб. м.

В последние годы добыча газа в Республике Казахстан составляет около 11-12 млрд. куб. м., внутреннее потребление - около 5 млрд. куб. м. ежегодно. Планируется увеличение добычи газа до 14 млрд. куб. м в 2005 году и до 40 млрд. куб. м в 2020 году, с возможным увеличением экспортных поставок. Предусматривается первоочередная разработка месторождений Кашаган, Карачаганак и Тенгиз.

По казахстанской системе магистральных газопроводов туркменский и узбекский газ поступает в европейскую часть России, Украину и государства Закавказья. Общая протяженность сети газопроводов - более 9 тыс. км. Общая транзитная пропускная способность газопроводов республики составляет более 50 млрд. куб. м, из которых около 42 млрд. куб. м приходится на газопровод «Средняя Азия - Центр». Практически все трубопроводы эксплуатируются более 20 лет и требуют ремонта и модернизации.