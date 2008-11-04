В Украину идет похолодание

Завтра в Украине ожидается облачная погода. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; в Закарпатье, Крыму и на юге Одесской области ночью 8-13°, днем 14-19° тепла; в восточной части ночью 0-5° мороза, днем 7-9° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 6-7 ноября - переменная облачность, днем 6 ноября в восточной части, а ночью 7 ноября в Крыму небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, на востоке и юге, а 7 ноября и на западе местами порывы 15-20 м/с.

Температура 6 ноября ночью 3-8° тепла, днем 6-11°, в южной части, в Прикарпатье и Закарпатье ночью 7-12°, днем 12-18°; 7 ноября ожидается понижение температуры ночью до 4° мороза - 1° тепла, днем до 2-7° тепла, на крайнем юге и западе ночью до 4-10° тепла, днем до 6-12°, в Закарпатье до 16°.

8-9 ноября - без осадков. Температура ночью 0-6° мороза, в западной и южной части 0-6° тепла; днем 3-9° тепла, в Крыму и Закарпатье 6-11°.

В Киеве в среду ожидается облачная погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°. По области - облачная погода. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

6-7 ноября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура 6 ноября ночью 3-8° тепла, днем 6-11°; 7 ноября понижение температуры ночью до 4° морозу - 1° тепла, днем до 2-7° тепла.

8-9 ноября - без осадков. Температура ночью 0-6° мороза, днем 3-9° тепла.