Премьер Люксембурга знает, что помогает Европе переживать кризис

Председатель Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран-членов зоны евро, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод ЮНКЕР убежден, что евро помогает Европе легче переживать кризис.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на заседании Комитета по экономическим и монетарным делам Европарламента.

«Представьте себе, если бы у нас были, как и раньше, отдельные деньги, то какую катастрофу повлек бы этот кризис для наших экономик», - сказал он.

По его убеждению, страны, которые не входят в зону евро, очень незначительно влияют на преодоление последствий кризиса.

В связи с этим Жан-Клод ЮНКЕР отметил, что сегодня уже такие страны, как Дания и Швеция, думают о возможности присоединения к зоне евро в будущем.

Как сообщал УНИАН, наличный евро введен в обращение в ЕС с 1 января 2002 года. К зоне евро с января 2008 года принадлежат 15 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта и Кипр.