В Харькове повредили памятный знак воинам УПА (фото)

"С сообщением (о повреждении памятного знака - УНИАН) в Киевский отдел полиции 24 октября в 19-00 обратился 33-летний житель Харькова. При осмотре правоохранителями места происшествия было установлено, что на гранитной табличке с надписью «Воинам УПА» есть небольшие сколы, сделанные неустановленным предметом", - сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Согласно сообщению, принимаются меры по задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Кроме этого, как отмечается, решается вопрос о квалификации данного события согласно действующему законодательству.