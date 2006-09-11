В Киеве произвел аварийную посадку пассажирский самолет

Вчера в 12.50 в международном аэропорту “Борисполь” произвел аварийную посадку самолет МД-82 “Дуглас” авиакомпании “Украинские средиземноморские авиалинии”, который выполнял рейс Астана – Киев.

Как сообщил УНИАН проинформированный источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности стойки одного из шасси.

На борту самолета находились 137 пассажиров и 9 членов экипажа. Люди не пострадали.