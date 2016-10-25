В Украине созданы 209 общин, еще 45 ждут соответствующего решения - Зубко

Об этом рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно- коммунального хозяйства Геннадий Зубко в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной", передает LB.ua.

Вместе с тем, по его словам, внедрять на местах новую систему управления взамен той, "к которой люди привыкли и в которой им комфортно живется", достаточно сложно. Кроме того, многое зависит от принятия изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

Читайте такжеВ Киеве сфальсифицировали результаты голосования за электронную петици

"Должны быть приняты изменения в Конституцию в части децентрализации. Тогда губернаторов заменят префекты, которые берутся из кадрового резерва, они будут контролировать выполнение законодательства Украины на той или иной территории. Это те же менеджеры, которые должны распределять бюджетные ресурсы. Избираются они местной властью, которую, в свою очередь, выбирают избиратели. Пока изменений к Конституции нет, нам нужно усиливать ответственность глав администраций, заставлять их общаться с людьми, проводить не только политическую, но и экономическую и информационную работу. Кроме того, избранные депутаты (на местах - ред.) должны думать о том, как они будут набирать менеджерскую команду, которая будет выполнять функции, возложенные сегодня на районные или областные администрации", - отметил Зубко.

Создание кадрового резерва, утверждает вице-премьер, предусмотрено и законом о госслужбе.

При этом Зубко отмечает, что ответственность за успешное проведение децентрализации лежит и президенте Петре Порошенко, и на премьер-министре Владимире Гройсмане.

Читайте такжеСовет Европы положительно отметил достижения Украины в проведении реформ – Климкин

"Президент обещал, он реализует - отказывается (от своих полномочий - ред.), вносит изменения в Конституцию. Ответственность за успешность реформы лежит и на премьер-министре. Так нужно не только принять бюджет 2017 года с учетом усиления местного самоуправления, но и дополнительно нагрузить регионы ответственностью и полномочиями, а это тоже риск. Политические дивиденды, думаю, здесь заключаются в том, что городские головы, самоуправление видит, с кем оно работает.

Скажу откровенно: ответственность сегодня превышает те дивиденды, которые могут быть получены в конце этой реформы. Однако сомнений в ее успешном результате нет. Поскольку от этой реформы зависит успешность Украины" - резюмировал вице-премьер.