Кабмин выделил по 14,5 тысяч гривень для пострадавших во времена Евромайдана

Кабинет министров принял решение о выделении одноразовой денежной помощи 505 гражданам, которые пострадали во время событий Евромайдана.Для выплат правительство выделило свыше 7,3 млн грн. Соответствующее распоряжение от 19 октября 2016 г. № 745-р опубликовано на Правительственном портале.

Таким образом, 505 пострадавших получат по 14,5 тыс. гривен за 2016 год.

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"Выделить Министерству социальной политики 7 322,5 тыс. гривен для предоставления одноразовой денежной помощи лицам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязание во время участия в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 года", - говорится в документе.

При этом, Минсоцполитики должно утвердить за неделю перечень расходов, связанных с предоставлением помощи.

Напомним, родственники убитых на Майдане требуют привлечь к ответственности непосредственно убийц.

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