СБУ запретила въезд в Украину диакону РПЦ - пропагандисту "ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, впервые этот 34-летний гражданин прибыл на временно оккупированные территории с отрядом наемников в августе 2014 года. Выполняя обязанности внештатного капеллана, на практике диакон действовал как штатный пропагандист: давал интервью и снимал фильмы, в которых отрицал существование Украины и украинского народа, призывал к уничтожению Украины, присоединение ОРДЛО в Российской Федерации.

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Также в своем профиле в российской социальной сети эта «духовная личность» пропагандирует агрессивную войну, превосходство одних религий над другими.

Действия священнослужителя являются посягательством на территориальную целостность Украины, разжиганием межнациональной розни, вредят национальным интересам Украины. Ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства.