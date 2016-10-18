На морвокзале в Одессе подняли со дна утонувшую во время шторма яхту (фото)
15:32, 18 октября 2016Общество
863
На морском вокзале Одессы подняли со дна затонувшую во время недавнего шторма яхту "Артемида".
Сейчас она находится на причале яхт-клуба, передает "Думская".
Читайте такжеВ аэропорту "Одесса" из-за шторма изменен график приема и отправки самолетов
Внешне плавсредство выглядит неплохо: трехдневное пребывание под водой не нанесло ему видимого ущерба. Основные повреждения сосредоточены на корме, которая билась о причал. Также следы стихии заметны на верхней части надстройки.
Очевидцы происшествия утверждают, что в крушении "Артемиды" виноват капитан, который неправильно ошвартовал ее у стенки яхт-клуба. Кроме того, во время шторма на борту не было персонала, что недопустимо в таких случаях.
Как сообщал УНИАН, 12 октября на морском вокзале Одесского порта во время шторма затонула частная яхта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter