На морвокзале в Одессе подняли со дна утонувшую во время шторма яхту (фото)

Сейчас она находится на причале яхт-клуба, передает "Думская".

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Внешне плавсредство выглядит неплохо: трехдневное пребывание под водой не нанесло ему видимого ущерба. Основные повреждения сосредоточены на корме, которая билась о причал. Также следы стихии заметны на верхней части надстройки.

Очевидцы происшествия утверждают, что в крушении "Артемиды" виноват капитан, который неправильно ошвартовал ее у стенки яхт-клуба. Кроме того, во время шторма на борту не было персонала, что недопустимо в таких случаях.

Как сообщал УНИАН, 12 октября на морском вокзале Одесского порта во время шторма затонула частная яхта.