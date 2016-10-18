Как вы считаете, кто уничтожил "Моторолу"? – опрос УНИАН

С тех пор было уже высказано немало версий относительно того, кто отвечает за уничтожение "Моторолы".

УНИАН решил спросить у своих читателей, какой версии они придерживаются.

Как сообщал УНИАН, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. По предварительной информации, его взорвали в лифте дома, в котором он проживал.

При этом главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко обвинил Киев в уничтожении "Моторолы" и назвал это "объявлением войны".

Также высказывалась версия, что "Моторолу" уничтожили абхазские террористы после отмашки Кремля за длинный язык его жены, а также якобы боевик погиб из-за историй, связанных с бизнесом.

В то же время в "Правом секторе" открестились от уничтожения боевика "ДНР" "Моторолы".