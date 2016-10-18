Как вы считаете, кто уничтожил "Моторолу"? – опрос УНИАН
Вечером 16 октября 2016 года в лифте собственного дома в результате взрыва был ликвидирован один из главарей боевиков "ДНР" Арсен Павлов, известный как "Моторола".
С тех пор было уже высказано немало версий относительно того, кто отвечает за уничтожение "Моторолы".
УНИАН решил спросить у своих читателей, какой версии они придерживаются.
Как сообщал УНИАН, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. По предварительной информации, его взорвали в лифте дома, в котором он проживал.
При этом главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко обвинил Киев в уничтожении "Моторолы" и назвал это "объявлением войны".
Также высказывалась версия, что "Моторолу" уничтожили абхазские террористы после отмашки Кремля за длинный язык его жены, а также якобы боевик погиб из-за историй, связанных с бизнесом.
В то же время в "Правом секторе" открестились от уничтожения боевика "ДНР" "Моторолы".