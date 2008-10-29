У Януковича назвали виновных в проблемах на валютном рынке

Ситуация на валютном рынке Украины является результатом ошибочных действий правительства и Национального банка Украины.

Такое мнение высказала корреспонденту УНИАН народный депутат от Партии регионов, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Ирина АКИМОВА.

«Все, что мы с вами видим, связано с ошибками в бюджетной политике и раскручиванием популистских обещаний правительством ТИМОШЕНКО в течение многих месяцев, с одной стороны, и сложностью контролировать ситуацию монетарными инструментами НБУ. Но есть еще и третья сторона вопроса: когда между правительством и НБУ нет постоянной и эффективной, надежной координации, то очень трудно надеяться, что любые финансовые проблемы могут быть решены», - сказала И.АКИМОВА.

Она убеждена, что наблюдаемые в Украине курсовые колебания имеют более негативные последствия, чем в европейских странах.

Депутат подчеркнула, что за последнее время евро девальвировал по отношению к доллару более чем на 20%, однако это не вызвало «народного возмущения и дискуссий в европейских странах». «Почему? Потому что в условиях, когда финансовая система более стабильная и надежная, и население верит банкам, не забирает оттуда вклады и рассчитывает на то, что проблемы финансового кризиса могут быть преодолены благодаря скоординированным действиям правительства и Нацбанка, сам факт колебания обменного курса будет иметь абсолютно другой эффект», - пояснила И.АКИМОВА.

Она убеждена, что “обуздать” ситуацию на валютном рынке Украины можно путем усиления ответственности за ценовую политику и политической независимости Нацбанка.

При этом депутат подчеркнула, что на сегодняшний день консультации по более скоординированным действиям НБУ и правительства начали вестись очень активно. «Хочется надеяться, что какой-то эффект от этих консультаций будет», - сказала депутат.

Также одним из основных факторов стабилизации ситуации И.АКИМОВА назвала доверие населения и внешних инвесторов к украинской банковской системе.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Юия ТИМОШЕНКО считает неэффективной политику Национального банка по поддержке курса национальной валюты.

«То, что происходит с курсом гривни, правительство категорически не поддерживает. Мы требуем применения золотовалютных резервов страны, как это происходит в любой стране мира, для стабилизации курса гривни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В тоже время, премьер подчеркнула, что в соответствии с Конституцией Украины, правительство не имеет права влиять на политику Нацбанка. В связи с этим она считает необходимым, чтобы парламент заслушал отчет Национального банка относительно падения гривни.

Между тем, сегодня, 29 октября, председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что курс гривни до конца этого года будет на уровне не менее 6 грн. за 1 доллар.