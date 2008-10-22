Верховный суд тоже оправдал «скниловских генералов» (дополненная)

Военная судебная коллегия Верховного Суда Украины оставила без изменений оправдательный приговор четырем бывшим руководителям Военно-воздушных сил Украины, которые были причастны к организации авиашоу на аэродроме “Скнылов” 27 июля 2002 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после завершения судебного заседания сообщил представитель интересов пострадавших в суде Владимир КРАВЧУК.

Таким образом коллегия судей не удовлетворила кассационные жалобы Генеральной прокуратуры и пострадавших в результате аварии самолета во время авиашоу, которые просили ВСУ отменить постановление суда первой инстанции и отправить материалы дела на дополнительное судебное разбирательство.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2002 года на военном аэродроме “Скнылов” в результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в частности 28 детей. Еще 500 человек признаны судом пострадавшими.

24 июня 2005 года Военный апелляционный суд Центрального региона во Львове объявил приговор шести летчикам. Сейчас наказание в тюрьме отбывает лишь пилот Владимир ТОПОНАРЬ.

Уголовные дела в отношении четырех генералов Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство.

11 июня этого года Военный апелляционный суд Центрального региона оправдал четырех бывших руководителей Военно-воздушных сил Украины, причастных к организации авиашоу на Скныловском аэродроме: первого заместителя главнокомандующего Военно-воздушных сил Сергея ОНИЩЕНКО, бывшего главнокомандующего ВВС генерал-полковника запаса Виктора СТРЕЛЬНИКОВА, бывшего заместителя главнокомандующего ВВС по боевой подготовке генерал-лейтенанта запаса Александра ВОЛОШЕНКО и бывшего заместителя начальника по боевой подготовке генерал-майора запаса Владимира АЛЕКСЕЕВА.