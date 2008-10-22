Верховный суд убеждают покарать «скниловских генералов»

Сегодня Военная судебная коллегия Верховного Суда Украины начала рассмотрение кассаций Генеральной прокуратуры и потерпевших в результате Скныловской трагедии на постановление Военного апелляционного суда Центрального региона, которым были оправданы четверо бывших руководителей Военно-воздушных сил Украины, причастных к организации авиашоу на аэродроме «Скнылов».

Как передает корреспондент УНИАН, на судебном заседании появились все подсудимые и их адвокаты, а также несколько потерпевших и их представители в суде.

Генпрокуратура и потерпевшие просят ВСУ отменить постановление суда предыдущей инстанции и направить дело на дополнительное судебное разбирательство.

Обосновывая свои требования, авторы кассации ссылаются на то, что Военный апелляционный суд Центрального региона поспешно и односторонне, а также не в полном объеме, с существенными нарушениями процессуального законодательства рассмотрел материалы дела и принял приговор подсудимым, не допросив при этом всех свидетелей. (Как отмечала одна из сторон-участниц процесса, во время судебного разбирательства было допрошено менее 10% свидетелей и потерпевших).

Кроме того, суд предыдущей инстанции выносил приговор в несоответствии фактическим обстоятельствам дела, в частности, не были приняты во внимание показания пострадавших, которые бы существенно могли повлиять на приговор подсудимым, считают авторы кассационного представления.

По их убеждению, также суд во время своего выездного заседания, которое проходило во Львове, где проживают подавляющее большинство потерпевших в результате авиакатастрофы самолета Су-27, не известил им надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела.

По убеждению представителя группы потерпевших Владимира КРАВЧУКА, “суд должен был не спешить с рассмотрением дела и обеспечить его всестороннее изучение для дачи надлежащей законной оценки действиям подсудимых».

В свою очередь, все подсудимые и их адвокаты отрицали свою причастность к авиакатастрофе, которая привела к значительному количеству человеческих жертв.

В частности, бывший главнокомандующий ВВС Украины, генерал-полковник запаса Виктор СТРЕЛЬНИКОВ сказал: «Я уверен, что причиной (авиакатастрофы – УНИАН) стала недисциплинированность экипажа, грубые ошибки в технике пилотирования самолета».

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2002 года на военном аэродроме «Скнылив» в результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в частности 28 детей. Еще 500 человек признаны судом потерпевшими.

24 июня 2005 года Военный апелляционный суд Центрального региона во Львове объявил приговор шести летчикам. На данное время наказание в тюрьме отбывает лишь пилот Владимир ТОПОНАРЬ.

Уголовные дела в отношении четырех генералов Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство.

11 июня этого года Военный апелляционный суд Центрального региона оправдал четырех бывших руководителей Военно-воздушных сил Украины, причастных к организации авиашоу на Скныливском аэродроме: первого заместителя главнокомандующего Военно-воздушными силами Сергея ОНИЩЕНКО, бывшего главнокомандующего ВВС генерал-полковника запаса Виктора СТРЕЛЬНИКОВА, бывшего заместителя главнокомандующего ВВС по боевой подготовке генерал-лейтенанта запаса Александра ВОЛОШЕНКО и бывшего заместителя начальника по боевой подготовке генерал-майора запаса Владимира АЛЕКСЕЕВА.