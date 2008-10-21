Севастополю спишут задолженность по газу за текущий год.

Как сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации, об этом на аппаратном совещании заявил председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН.

По его словам, Севастополь стал одним из немногих регионов Украины, подпадающих под действие постановления Кабинета министров Украины от 8 октября 2008 года № 902 «О внесении изменений в Порядок перечисления в 2008 г. субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, которая возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, утвержденным органами государственной власти или органами местного самоуправления».

Согласно этому постановлению, регионам, не имеющим задолженности за газ по состоянию на 1 января 2008 года, будут списаны долги за потребленный газ и электроэнергию, образовавшиеся в период с 1 января по 1 июля 2008 года.

«Правительство приняло решение, чтобы тем регионам, которые не имеют задолженности на 1 января, списать задолженность за текущий год по газу. Таких регионов немного, но Севастополь среди них. Если нам задолженность спишут, значит, у нас будет финансовый резерв, что позволит, как минимум, до нового года обеспечить стабильную работу коммунального хозяйства города», - отметил С.КУНИЦЫН.

Он также сообщил, что в связи с подготовкой необходимых документов для проведения процедуры списания задолженности дата начала подачи горячей воды жителям города перенесена с 20 на 25 октября (Горячее водоснабжение в Севастополе было прекращено в текущем году с окончанием отопительного сезона 2007-2008 годов - УНИАН).

«Мы приостановили выплату долгов. Как только нам спишут долги, а это произойдет в течении 2-3 дней, мы сможем работать дальше. Задача стоит в ближайшие дни получить лимиты газа для подачи тепла и горячего водоснабжения севастопольцев», - сказал председатель администрации.

По данным Севастопольской городской государственной администрации, на сегодня задолженность коммунальных предприятий города перед ДК «Газ Украины» за потребленный газ составляет 24 млн. 330 тыс. грн., из которых 24 млн. 238 тыс. грн., согласно постановлению, подлежат списанию.