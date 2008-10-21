В исполкоме Кировоградского горсовета искали взрывчатку

В помещении исполкома Кировоградского городского совета сегодня искали взрывчатку после того, как охранник сообщил о двух подозрительных мужчинах с черными сумками.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, около 14.00 оперативно-диспетчерская служба приняла телефонное сообщение о том, что в здании горсовета находится взрывное устройство. На место происшествия выезжали бойцы МЧС, работники милиции и управления СБУ в области.

Проверка помещения продолжалась около получаса, однако никаких подозрительных предметов выявлено не было. Работников горисполкома не эвакуировали, но охрана учреждения была усилена.

Согласно информации источников в правоохранительных органах, тревогу поднял охранник, которому показались подозрительными двое посетителей с двумя большими сумками. На вопрос одному из мужчин, что он несет, тот отшутился: «Динамит!».