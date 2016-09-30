В Москве штурмовали выставку, посвященную войне на Донбассе: появилось видео

08:49, 30 сентября 2016
Общество
2114 0

В Москве 29 сентября было совершено два нападения на выставку в Сахаровском центре, посвященную войне на Донбассе. В сети уже появилась видеозапись инцидента на фотовыставке.

Туда пришли казаки и люди в камуфляже.

На видео видно, что в руках у одного из атаковавших выставку была банка с томатным соком. Собравшиеся пояснили, что это "кровь детей Донбасса", которую они ходят передать организаторам экспозиции. 

Читайте такжеПогром в прямом эфире: в Москве хранители "духовных скреп" штурмовали выставку, посвященную Донбассу (фото)

Вход на выставку закрыли после нескольких попыток агрессивно настроенных людей сорвать ее работу. 

Ранее УНИАН сообщал, что в Москве в Сахаровском центре неизвестный залил краской из баллончика работы победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные войне в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter