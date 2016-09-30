В Москве штурмовали выставку, посвященную войне на Донбассе: появилось видео
08:49, 30 сентября 2016Общество
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В Москве 29 сентября было совершено два нападения на выставку в Сахаровском центре, посвященную войне на Донбассе. В сети уже появилась видеозапись инцидента на фотовыставке.
Туда пришли казаки и люди в камуфляже.
На видео видно, что в руках у одного из атаковавших выставку была банка с томатным соком. Собравшиеся пояснили, что это "кровь детей Донбасса", которую они ходят передать организаторам экспозиции.
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Вход на выставку закрыли после нескольких попыток агрессивно настроенных людей сорвать ее работу.
Ранее УНИАН сообщал, что в Москве в Сахаровском центре неизвестный залил краской из баллончика работы победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные войне в Украине.
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