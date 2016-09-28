В Одессе открылся Международный литературный фестиваль

В Одессе 28 сентября открылся второй Международный литературный фестиваль.

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Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль открылся вечером лекцией «Литература и смысл жизни» греческой писательницы Аманды Михалопулу.

По словам организаторов, в фестивале участвуют 40 авторов различных жанров из 18 стран: Индонезии, Туниса, России, Аргентины, США, Франции, Румынии, Германии, Канады, Словении и пр. Мероприятия будут проходить в Одесском литературном музее, Одесском областном театре кукол и т. д. Кроме литературных чтений, в программе - дискуссии на политические темы, посвященные Европе, а также другим странам мира.

Фестиваль проходит на двух языках – тексты иностранных авторов читаются на языке оригинала и в украинском переводе. Дискуссии сопровождаются синхронным и последовательным переводами. Основная часть программы будет проходить в Одесском литературном музее.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе мэрии Одессы, цель фестиваля – подчеркнуть культурное влияние Одессы, ее поликультурность, а также содействовать укреплению связей Одессы с другими культурными метрополиями Европы и мира. «Организаторы стремятся к интеграции фестиваля в уже существующие региональные литературные сообщества, включая фестивали во Львове, Черновцах и Яссах (Румыния) и Киевский книжный арсенал, а также к международной кооперации с другими международными литературными фестивалями в рамках объединения Word Alliance», - отметили в мэрии.

Акцентируется, что в сравнении с первым Международным литературным фестивалем, прошедшим в прошлом году, количество участников увеличилось вдвое.

По словам директора литературного фестиваля Лейкербада (Швейцария) Ханса Рупрехта, соорганизатора одесского фестиваля, впервые в одесской программе - новые секции. Первая — «Жизнь у воды». В рамках этой программы писатели расскажут о жизни в городе, расположенном у моря.

Вторая секция называется «Будущее Одессы», в ней предусмотрены панельные дискуссии с архитекторами, градостроителями, урбанистами из Украины и других европейских стран.

По словам соорганизатора, одного из инициаторов этого фестиваля, директора международного литературного фестиваля Берлин (Германия) Ульриха Шрайбера, главная задача организаторов - сделать фестиваль неотъемлемой частью культурной жизни Одессы и культурной сцены Европы.

Особое внимание на фестивале уделят работе с детьми. Восемь авторов книг для детей и юношества примут участие в фестивале: их чтения пройдут в Одесском кукольном театре и школах города.