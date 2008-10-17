В Киеве милиция задержала около 40 человек, в том числе 7 журналистов

Сегодня в Киеве около 17.00 милиция задержала и доставила в Голосеевское райуправление внутренних дел около 40 граждан, которые принимали участие в акции против выселения Института «Республика», который находится на ул. Горького, 12, в том числе и семеро журналистов, которые освещали событие.

Об этом УНИАН по телефону сообщил киевский журналист Игорь ЛУЦЕНКО, который находится в Голосеевском райуправлении.

По его словам, о проведении акции было предварительно сообщено, однако в какой-то момент во время мероприятия к месту его проведения подъехало несколько милицейских автомобилей, и вышедшие милиционеры, ничего не предъявляя митингующим, начали «паковать» их в автомобили, “не разбираясь, кто и что здесь делает, в том числе не обращая внимания на журналистов”.

При этом И.ЛУЦЕНКО отметил, что никаких столкновений ни с кем во время проведения акции не происходило.

Сейчас УНИАН не удается получить каких-либо комментариев со стороны ГУ МВД в Киеве.