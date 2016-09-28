Мероприятия к 75-летию трагедии в Бабьем Яру не оставят киевлян равнодушными – Анна Старостенко
В Киеве началась серия мероприятий, приуроченных к 75-летию расстрелов в Бабьем Яру – трагедии всего человечества, которая произошла на украинской земле. В этом году увековечение памяти жертв этих событий происходит с участием широкой международной общественности. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.
«Мероприятия, которые проходят в столице, является критерием нашего общественного отношения к собственной истории, а значит – нашего будущего. В этом году мы стремимся донести память о тех скорбных временах до всех киевлян и гостей города, поэтому в городе проводятся различного вида мероприятия: от педагогико-практических конференций, выставок, семинаров до кинопоказов, спектаклей, и тому подобное», – рассказала Анна Старостенко.
По ее словам, особенно чувствительным стал вопрос донесения трагических событий до самых молодых киевлян. Так, в школах столицы 29-го сентября пройдут уроки памяти. Также для всех школьных групп открыта для бесплатного просмотра и экскурсионного обслуживания выставка «Бабий Яр – Память на фоне историй» в Музее истории Киева.
Она добавила, что ключевым событием из ряда мероприятий станет открытие 29 сентября с участием представителей международного сообщества обновленного после масштабной реконструкции историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».
Мероприятия, которые состоятся в Киеве к 75-летию трагедии в Бабьем Яру:
15 сентября – 27 ноября
Выставка «Бабий Яр – Память на фоне истории».
Место проведения: Музей истории Киева.
23 – 29 сентября
Чествования памяти жертв нацистского геноцида ромов.
Освящение памятного знака – цыганской кибитки и отправления заупокойной панихиды за души всех убитых на этом месте.
Место проведения: Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр».
25-28 сентября
Мемориальные дни трагедии Бабьего Яра. Кинофестиваль.
Организаторы: Еврейская конфедерация Украины, Всемирный еврейский конгресс при участии фонда Виктора Пинчука и компании «Артхаус Трафик».
Место проведения: Кинотеатры Киева.
26 сентября – 26 ноября
Презентация выставки «Смертельный путь» к 75-летию трагедии Бабьего Яра.
Место проведения: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
26 сентября – 1 октября
Немецко-украинская встреча молодежи «Понимать прошлое – действовать в настоящем».
Организаторы: Maximilian Kolbe – Werk, Всеукраинская ассоциация евреев –бывших узников гетто и нацистских концлагерей.
Место проведения: Отель «Галицкий», вул. Михайловская, 1.
26 сентября – 10 октября
Аудиовизуальная полиэкранная композиция «По обе стороны Бабьего Яра».
Организаторы: Ваад Украины, Центр исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства.
Место проведения: «A-gallery», Арт-молл.
27 сентября -3 октября
Образовательная программа «Бабий Яр: История и судьбы».
Организаторы: Ваад Украины, Институт иудаики.
Место проведения: Галерея М17, вул. Горького,102.
28 сентября
Фестиваль фильмов, посвященных Холокосту.
Организаторы: Еврейская конфедерация Украины, Всемирный еврейский конгресс.
Место проведения: Сіпема City, вул. Антоновича, 174.
28 сентября
Презентация книги «Die Gegenwart bleibt, nur die Zeit vergeht» Іоганесса Шваліни, (Швейцария, Украина, Россия, Германия).
Организаторы: Всеукраинская ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей, посольство Швейцарии.
Место проведения: Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», вул. Г. Сковороды, 2.
28 сентября, в 19.00
Спектакль «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека.
Организаторы: Национальная киностудия имени Александра Довженко, Театр-студия «ХЛАМ».
Место проведения: Национальная киностудия имени Александра Довженко, проспект Победы, 44.
29 сентября
Общегородской урок «Боль нашей памяти».
Организаторы: Еврейский форум Украины, БФ «Ради Тебя».
Место проведения: Киевский дворец детей и юношества, вул. Ивана Мазепы, 13.
29 сентября
Семинар «Память Холокоста в посткоммунистических странах».
Организаторы: Всемирный еврейский конгресс, Совет международных отношений Израиля.
Место проведения: Отель «Хилтон».
29 сентября
Общегосударственные траурные мероприятия в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр».
29 сентября
Концерт памяти погибших в результате трагедии Бабьего Яра.
Место проведения: Национальная опера Украины.
30 сентября – 1 октября
Презентация спектакля «Это мы?..».
Организаторы: «Театр-мастерская Николая Рушковского».
Место проведения: клуб Международного благотворительного фонда «Еврейский Хесед «Бней Азриель» (г. Киев, вул. Питерская, 4-А), отдел литературы по вопросам искусств Публичной библиотеки имени Леси Украинки по адресу (г. Киев, вул. Большая Житомирская, 4).