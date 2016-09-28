Мероприятия к 75-летию трагедии в Бабьем Яру не оставят киевлян равнодушными – Анна Старостенко

«Мероприятия, которые проходят в столице, является критерием нашего общественного отношения к собственной истории, а значит – нашего будущего. В этом году мы стремимся донести память о тех скорбных временах до всех киевлян и гостей города, поэтому в городе проводятся различного вида мероприятия: от педагогико-практических конференций, выставок, семинаров до кинопоказов, спектаклей, и тому подобное», – рассказала Анна Старостенко.

По ее словам, особенно чувствительным стал вопрос донесения трагических событий до самых молодых киевлян. Так, в школах столицы 29-го сентября пройдут уроки памяти. Также для всех школьных групп открыта для бесплатного просмотра и экскурсионного обслуживания выставка «Бабий Яр – Память на фоне историй» в Музее истории Киева.

Она добавила, что ключевым событием из ряда мероприятий станет открытие 29 сентября с участием представителей международного сообщества обновленного после масштабной реконструкции историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».

Мероприятия, которые состоятся в Киеве к 75-летию трагедии в Бабьем Яру:

15 сентября – 27 ноября

Выставка «Бабий Яр – Память на фоне истории».

Место проведения: Музей истории Киева.

23 – 29 сентября

Чествования памяти жертв нацистского геноцида ромов.

Освящение памятного знака – цыганской кибитки и отправления заупокойной панихиды за души всех убитых на этом месте.

Место проведения: Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр».

25-28 сентября

Мемориальные дни трагедии Бабьего Яра. Кинофестиваль.

Организаторы: Еврейская конфедерация Украины, Всемирный еврейский конгресс при участии фонда Виктора Пинчука и компании «Артхаус Трафик».

Место проведения: Кинотеатры Киева.

26 сентября – 26 ноября

Презентация выставки «Смертельный путь» к 75-летию трагедии Бабьего Яра.

Место проведения: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

26 сентября – 1 октября

Немецко-украинская встреча молодежи «Понимать прошлое – действовать в настоящем».

Организаторы: Maximilian Kolbe – Werk, Всеукраинская ассоциация евреев –бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

Место проведения: Отель «Галицкий», вул. Михайловская, 1.

26 сентября – 10 октября

Аудиовизуальная полиэкранная композиция «По обе стороны Бабьего Яра».

Организаторы: Ваад Украины, Центр исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства.

Место проведения: «A-gallery», Арт-молл.

27 сентября -3 октября

Образовательная программа «Бабий Яр: История и судьбы».

Организаторы: Ваад Украины, Институт иудаики.

Место проведения: Галерея М17, вул. Горького,102.

28 сентября

Фестиваль фильмов, посвященных Холокосту.

Организаторы: Еврейская конфедерация Украины, Всемирный еврейский конгресс.

Место проведения: Сіпема City, вул. Антоновича, 174.

28 сентября

Презентация книги «Die Gegenwart bleibt, nur die Zeit vergeht» Іоганесса Шваліни, (Швейцария, Украина, Россия, Германия).

Организаторы: Всеукраинская ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей, посольство Швейцарии.

Место проведения: Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», вул. Г. Сковороды, 2.

28 сентября, в 19.00

Спектакль «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека.

Организаторы: Национальная киностудия имени Александра Довженко, Театр-студия «ХЛАМ».

Место проведения: Национальная киностудия имени Александра Довженко, проспект Победы, 44.

29 сентября

Общегородской урок «Боль нашей памяти».

Организаторы: Еврейский форум Украины, БФ «Ради Тебя».

Место проведения: Киевский дворец детей и юношества, вул. Ивана Мазепы, 13.

29 сентября

Семинар «Память Холокоста в посткоммунистических странах».

Организаторы: Всемирный еврейский конгресс, Совет международных отношений Израиля.

Место проведения: Отель «Хилтон».

29 сентября

Общегосударственные траурные мероприятия в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр».

29 сентября

Концерт памяти погибших в результате трагедии Бабьего Яра.

Место проведения: Национальная опера Украины.

30 сентября – 1 октября

Презентация спектакля «Это мы?..».

Организаторы: «Театр-мастерская Николая Рушковского».

Место проведения: клуб Международного благотворительного фонда «Еврейский Хесед «Бней Азриель» (г. Киев, вул. Питерская, 4-А), отдел литературы по вопросам искусств Публичной библиотеки имени Леси Украинки по адресу (г. Киев, вул. Большая Житомирская, 4).