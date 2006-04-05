В Карпатах завтра снег

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных областях дождь с мокрым снегом, в Карпатах сильные осадки; в большинстве северных и центральных областей временами дождь, местами с грозой. На остальной территории без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 2-7° тепла, в восточной части местами 0-2° мороза; днем 9-14° тепла, на юге до 18°, в западных областях 5-10° тепла. На Закарпатье: дождь, в горах сильный дождь с мокрым снегом. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем 0-5° тепла.

7-8 апреля - переменная облачность. 7 апреля в северных областях дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории дожди, местами грозы (в западной части, а ночью и в восточных областях преимущественно без осадков). 8 апреля в Украине, кроме восточной части и Крыма, прекращение осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в северных областях от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях местами до 5° мороза; днем 5-10° тепла, в Крыму до 13° (7 апреля в восточной половине страны 12-17°). На Закарпатье без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

9-10 апреля - без осадков, только в Крыму местами кратковременный дождь. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, в южной части от 1° мороза до 5° тепла; днем повышение температуры до 10-15° тепла, в западных областях до 14-19°.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°; по области ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

7-8 апреля - переменная облачность. 7 апреля ночью дождь, местами с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь; 8 апреля без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Снижение температуры ночью до 3° тепла-2° мороза, днем до 5-10° тепла.

9-10 апреля - без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем повысится до 10-15° тепла.