На "Вокзальной" в Киеве у военнослужащего нашли гранаты, ему грозит до семи лет тюрьмы

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, около семи часов утра сотрудник управления полиции метрополитена в вестибюле станции метро «Вокзальная» задержал 46-летнего уроженца Луганщины, который перевозил в сумке шесть гранат и запалы к ним.

Задержанный объяснил, что проходит военную службу по контракту в Донецкой области, а в столицу приехал на лечение.

Читайте такжеВ Днепре неизвестный бросил гранату во двор частного дома

Следственным отделом управления полиции метрополитена Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, о чем сообщили представителям военной прокуратуры.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертное исследование. Мужчине грозит до семи лет заключения.