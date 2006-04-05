Плачков подорвал боеспособность украинской армии

Минобороны обратится в Минтопэнерго по поводу незаконного отключения от энергоснабжения военных объектов

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО поручил начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергею КИРИЧЕНКО подготовить письмо в Министерство топлива и энергетики Украины по поводу незаконного отключения от энергоснабжения военных объектов.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Анатолий ТОРОПЧИН, подводя итоги командно-штабной тренировки.

Он отметил, что очень болезненным вопросом сегодня является отключение от электричества воинских частей ВС ВС Украины, которые несут боевое дежурство.

Командующий подчеркнул, что игнорируются постановление Кабинета министров, согласно которому долг за использованную электроэнергию может быть погашен Министерством обороны Украины на протяжении трех месяцев.

“Сегодня в 18 подразделениях электричество отключено, при том что 11 из них несут боевое дежурство. Без электропитания остаются командные пункты, зенитно-ракетные подразделения, аэродромы”, – сообщил А.ТОРОПЧИН.

Он отметил, что задачу по защите воздушного пространства государства военнослужащие ВС ВС Украины выполняют, поставляя электроэнергию от дизельных электроустановок. При этом тратится большое количество горючего, цена которого довольно высока, а запасы незначительны.