Пограничники рассказали об активности военной авиации РФ возле админграницы с оккупированным Крымом
14:22, 22 сентября 2016Общество
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Пограничники в очередной раз наблюдают активность ВС РФ вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом.
На админгранице с Крымом заметили российские военные вертолеты / dpsu.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В частности, военнослужащие Херсонского и Бердянского отрядов отследили полеты 7 российских военных вертолетов, которые двигались над полуостровом вдоль админгранице без ее пересечения.
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"Также пограничники наблюдали, как на разных участках до позиций ВС РФ подъезжала военная и инженерная техника", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что на границе с оккупированным Крымом будут установлены противотанковые ежи.
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