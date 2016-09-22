Пограничники рассказали об активности военной авиации РФ возле админграницы с оккупированным Крымом

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В частности, военнослужащие Херсонского и Бердянского отрядов отследили полеты 7 российских военных вертолетов, которые двигались над полуостровом вдоль админгранице без ее пересечения.

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"Также пограничники наблюдали, как на разных участках до позиций ВС РФ подъезжала военная и инженерная техника", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что на границе с оккупированным Крымом будут установлены противотанковые ежи.