Доллар резко падает

На международных биржах курс валюты США резко падает относительно евро.

В настоящее время соотношение между европейской и американской валютами составляет 1 евро к 1,2273 долл., тогда как утром предыдущего торгового дня за 1 евро платили 1,2152 долл., а еще сутками ранее - 1,2048 долл. Следовательно, по сравнению с 4 апреля, европейская валюта поднялась в цене по отношению к валюте США на мировом рынке на 1%, а по сравнению с 3 апреля - уже почти на 2%.

Стоимость доллара снижается и по отношению к японской йене. На сегодняшних торгах в Токио за доллар давали 116,8 йены.

Эксперты говорят о возможном еще более существенном падении доллара на торгах европейских бирж, которые начинают свою работу сегодня.

Как отмечают наблюдатели, столь стремительное падение курса американской валюты может быть связано с тем, что США уже подняли процентные ставки и, в принципе, дальше двигаться некуда. Этого не скажешь о европейских финансовых структурах, у которых еще есть возможность повышать ставки в отношении евро, сообщает РБК.