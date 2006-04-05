Яценюк объяснил, откуда у него миллионы

Министр экономики Украины Арсений ЯЦЕНЮК объясняет рост своих доходов в 2005 году продажей акций банка «Аваль».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Внутри я радуюсь тем, что мне нечего скрывать, и когда мы говорим о борьбе с коррупцией, то каждый должен начинать с себя. Основной источник моего дохода был от продажи ценных бумаг банка «Аваль», в котором я проработал 5 лет», - сказал министр.

Он также отметил, что от продажи ценных бумаг уплатил 300 тыс. грн. налогов в бюджет.

Справка УНИАН. В налоговой декларации А.ЯЦЕНЮКА, обнародованной на сайте Минэкономики, сообщалось, что в 2005 году его валовой денежный доход составлял 3 млн. 124,4 тыс. грн.