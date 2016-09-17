Порошенко анонсировал увеличение зарплат спасателей и новую эмблему ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время торжественных мероприятий по случаю Дня спасателя на территории учебного полигона Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

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«Государство должно позаботиться и о достойной оплате труда спасателей, и вчера мы обсуждали этот вопрос на Совете национальной безопасности и обороны, где я дал поручение уже в текущем году начать процесс повышения денежного обеспечения спасателей», - заявил он.

Также президент рассказал, что у ГСЧС появится новая символика: «Сегодня я принял решение подписать указ о новой символике Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, служба сейчас, наконец, имеет свой символ. Уверен в том, что для личного состава службы это станет еще одним признаком необходимости проведения назревших изменений и существенного обновления качестве важной государственной службы».

Порошенко поблагодарил спасателей и а то, что в последнее время жертв чрезвычайных ситуаций стало меньше.

«Мне доложили, что за последнее время погибших во время пожаров и чрезвычайных ситуаций стало на 20% меньше. Это впечатляющая цифра, потому что за каждым, кого вы извлекли живым, за каждым, кто выжил благодаря вам, за ними стоят их семьи, их родные, друзья, которые до конца жизни будут благодарны вам за вашу работу», - добавил президент.

Вітаю українських рятівників з професійним святом!



Дякую за мужність, рішучість та врятовані життя! pic.twitter.com/fKqOANLPTc — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 вересня 2016 р.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Киеве была представлена концепция реформирования ГСЧС.

Как сообщил на презентации министр внутренних дел Арсен Аваков, концепцией предусмотрено усовершенствование системы реагирования подразделений ГСЧС, существенное расширение сети местных пожарных команд, а также привлечение добровольцев к обеспечению пожарной охраны. Согласно документу, количество органов управления службы районного уровня будет соответствовать количеству новосозданных административных районов. Кроме того, часть пожарных депо и пожарной техники будет передана территориальным общинам, а пожарно-спасательные подразделения районного уровня будут усилены.

Министр сообщил, что подготовка к набору добровольцев уже началась в 6 пилотных областях - Киевской, Винницкой, Львовской, Тернопольской, Донецкой и Днепропетровской.

При этом Аваков отметил, что реформа системы пожарного надзора начнется с ликвидации пожарной инспекции в том виде, в котором она сейчас существует.