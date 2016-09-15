Зам Климкина назвала дату, когда в Совете ЕС рассмотрят вопрос окончания "безвизовой эпопеи" для украинцев

Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в эфире 5 канала.

"Вопрос предоставления нам безвизового режима еще должен быть рассмотрен на заседания Совета (ЕС) по вопросам юстиции и внутренних дел Совета министров. И здесь мы уже будет в команде с Грузией и Косово. Этот Совет должен встретиться 11 октября", - сказала Зеркаль.

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"Фактически, что касается техники предоставление Украине и Грузии безвизового режима - сейчас не стоит этот вопрос. Камнем преткновения является вопрос, как раз, как решат между собой парламент и Совет ЕС, кто будет главным в вопросе приостановки безвизового режима ", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение стало следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года.

В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации. 5 сентября участники заседания Комитета Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел не предоставили никаких возражений к докладу о предоставлении Украине безвизового режима. 13 сентября президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Украина в октябре получит безвизовый режим с Евросоюзом.