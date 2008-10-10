Ющенко уволил судью, который взялся за иск БЮТ против его указа

Президент Виктор Ющенко своим указом №921 в пятницу уволил с должности судью Киевского окружного административного суда Владимира Келеберду.

Об этом говорится в комментарии руководителя службы по представительству в судах Украины интересов президента Руслана Кирилюка по иску БЮТ относительно указа глава государства о прекращении полномочий Верховной Рады 6-го созыва и назначении досрочных выборов.

"Соответственно он (судья) не имел полномочий рассматривать иск избирательного Блока Юлии Тимошенко относительно остановления действия указа президента Украины № 911/2008 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов", - заявил Кирилюк, которого цитирует пресс-служба президента.

На сайте президента по состоянию на 21:30 пятницы текст указа №921 еще не обнародован.

Как известно, указом № 911 от 9 октября Ющенко досрочно прекратил полномочия Верховной Рады 6-го созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 7 декабря этого года.

Украинская правда