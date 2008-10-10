«Nestle» начала отправлять все образцы сырья на тестирование в Германию

Все детские молочные продукты компании «Nestle» поставляются на рынок Украины из Швейцарии, Германии, Испании и Финляндии, их качество не подлежит сомнению, заявил на пресс-брифинге директор по корпоративным связям Nestle в Украине и Молдове Геннадий РАДЧЕНКО.

Согласно сообщению, Г. РАДЧЕНКО отметил, что компания обращает внимание на качество своей продукции в связи с появлением в ряде СМИ информации об обнаружении меламина в молочных продуктах на рынке Китая . «Мы отвечаем за качество своей продукции во всем мире, в том числе – и в Украине. Согласно результатам мониторинга заявляем, что на украинском рынке нет даже фальсификатов нашей продукции. Чтобы снять обеспокоенность, заверяем, что никаких продуктов детского питания и кондитерских изделий из Китая «Nestle Украина» не импортирует», - заявил Г.РАДЧЕНКО.

Он подчеркнул, что в настоящее время для того, чтобы снять какие-либо спекуляции по поводу молочных продуктов, задействованных в производстве компании, Nestle отправляет все образцы сырья на тестирование в Германию.

«Это исключительно наша инициатива, поскольку в Украине нет законодательных норм, регламентирующих допустимый уровень содержания меламина. Это тестирование будет проводиться в Германии, поскольку в Украине нет соответствующих лабораторий. Мы уверены в качестве своей продукции, но мы ответственный производитель и поэтому считаем необходимым это сделать», - сказал Г.РАДЧЕНКО.

Также он сообщил, что компания использует сухое молоко только украинских поставщиков, которые прошли тщательный отбор и производят строго сертифицированную продукцию.

Справка УНИАН. Nestle – крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания. В настоящее время компания насчитывает 481 фабрик и промышленных предприятий в 87 странах мира.

Свою деятельность в Украине Nestle начала с открытия представительства в 1994 г. В мае 2003 года была основана компания «Nestle Украина».

С 1998 года Nestle S.A. владеет контрольным пакетом Львовской кондитерской фабрики «Світоч» (96,89% акций) и с декабря 2003 года - 100% акций компании "Волыньхолдинг" (ТМ «Торчин»).

Одним из основных достижений «Nestle Украина» последних лет стало строительство завода по производству холодных соусов в Луцке, который планируется сдать в эксплуатацию в следующем году.