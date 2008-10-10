Рынок акций США обвалился на 7%

Рынок акций США в четверг закрылся резким снижением седьмую сессию подряд. Dow Jones впервые с 2003 г. упал ниже 9 тыс. пунктов - до 8579,19 пункта, потеряв 678,91 пунктов (-7,33%), индекс Nasdaq по итогам торгов ушел вниз на 95,21 пункта (-5,47%) - до 1754,88 пункта, индекс S&P - на 75,02 пункта (-7,62%), составив 909,92 пункта.

На ход торгов повлияли в том числе и макроэкономические новости. В частности, Министерство торговли США сообщило, что объем товарных запасов на складах оптовой торговли в США в августе 2008 г. по сравнению с июлем 2008 г. с учетом сезонных колебаний вырос на 0,8%. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,4%.

Инвесторы считают, что последних мер, принятых властями ведущих стран, недостаточно для того, чтобы предотвратить глобальную рецессию.