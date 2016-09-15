Первого вице-мэра Сум задержали во время командировки в Одесской области
15:26, 15 сентября 2016Общество
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В городе Черноморск Одесской области задержали первого вице-мэра Сум Владимира Войтенко.
Віце-мер є підозрюваним у незаконному звільненні більше ніж 30 працівників депатраменту містобудування / Фото sumy.depo.ua
Чиновник, подозреваемый в незаконном увольнении более 30 работников депатрамента градостроительства Сумского горсовета, посетил Черноморск в рамках служебной командировки, сообщает Depo.Сумы. Сейчас его принудительно доставляют в Сумскую область.
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Завтра, 16 сентября, Ахтырский районный суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об отстранении Владимира Войтенко от должности первого заместителя городского головы на период следствия. На предыдущем заседании суд оштрафовал вице-мэра за неявку и вынес постановление о его принудительной доставке.
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