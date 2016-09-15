Первого вице-мэра Сум задержали во время командировки в Одесской области

Чиновник, подозреваемый в незаконном увольнении более 30 работников депатрамента градостроительства Сумского горсовета, посетил Черноморск в рамках служебной командировки, сообщает Depo.Сумы. Сейчас его принудительно доставляют в Сумскую область.

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Завтра, 16 сентября, Ахтырский районный суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об отстранении Владимира Войтенко от должности первого заместителя городского головы на период следствия. На предыдущем заседании суд оштрафовал вице-мэра за неявку и вынес постановление о его принудительной доставке.