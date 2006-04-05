Чего испугался Райффайзен?

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International начал переговоры о продаже дочернего банка в Украине, говорится в сообщении холдинга, направленном на Венскую фондовую биржу и которым располагает УНИАН.

«Если переговоры не увенчаются успехом в течение нескольких недель, состоится слияние («Райффайзенбанка Украина») с банком «Аваль», который был приобретен в 2005 году», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Банки «Аваль» и «Райффайзенбанк Украина» являются дочерними банками Райффайзен Интернэшнл, холдинговой компании дочерних банков Райффайзен Центральбанка (РЦБ) в Центральной и Восточной Европе.

Банк «Аваль» основан в 1992 году.

По данным АУБ, активы банка “Аваль” на 1 января 2006 года составили 19 млрд. 258,74 млн. грн., обязательства - 17 млрд. 513,2 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель – до 13 млрд. 853,64 млн. грн. Финансовый результат банка «Аваль» по итогам 2005 года вырос на 5,5%, или на 996 тыс. грн. – до 19,244 млн. грн.

«Райффайзенбанк Украина» обслуживает более 7 тысяч различных по величине компаний и более 67 тысяч физических лиц в 39 филиалах и отделениях на территории Украины.

По данным АУБ, активы «Райффайзенбанк Украина» на 1 января 2006 года составили 7 млрд. 048,99 млн. грн., обязательства - 6 млрд. 422,48 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 6 млрд. 018,4 млн. грн., капитал - 786,134 млн. грн.

Финансовый результат «Райффайзенбанк Украина» по итогам 2005 года вырос в 3,6 раза - до 83,817 млн. грн.