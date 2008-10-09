В Киев доставлен организатор аферы "Элита-центр" Волконский

Сегодня во второй половине дня в Киев из Швейцарии по договору об экстрадиции был доставлен самолетом один из главных организаторов столичной квартирной аферы "Элита-центр" Александр ВОЛКОНСКий (ШАХОВ).

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, самолет с ним приземлился в столичном аэропорту "Борисполь".

Ожидается, что после предъявления обвинения А.ШАХОВА будет доставлен в киевский СИЗО или в один из судов для избрания ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, швейцарские правоохранительные органы задержали А.ВОЛКОНСКОГО (настоящее имя - Александр ШАХОВ, 1971 г.р., уроженец г. Кемерово, Россия) в конце октября 2007 года во время прохождения им паспортного контроля в аэропорту г. Женевы с поддельным израильским паспортом.

Генпрокуратура Украины подготовила необходимые для экстрадиции А.ВОЛКОНСКОГО документы и 25 октября 2007 года направила в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации. 30 октября 2007 года данные документы были получены, и начался процесс экстрадиции А.ШАХОВА в Украину.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. лиц. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в возведении домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составляет около 100 млн. дол.