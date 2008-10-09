Сына депутата, который на Bentley насмерть сбил девушку, отпустили домой

С сына депутата Симферопольского городского совета Иосифа ФАЙНГОЛЬДА - 24-летнего Виталия ФАЙНГОЛЬДА, находившегося за рулем автомобиля Bentley, в аварии с участием которого погибла 25-летняя байкер Анна Мишуткина, взята подписка о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель министра внутренних дел Украины - начальник милиции Крыма Николай ИЛЬИЧЕВ.

«Уголовное дело возбуждено в отношении лица (В.ФАЙНГОЛЬДА – УНИАН), ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Сегодня он находится дома, по первому звонку он является на допросы к следователю», - отметил начальник крымской милиции.

В настоящее время по делу проводятся ряд экспертиз. «Автотехническая экспертиза, криминалистическая экспертиза узлов и агрегатов автомобиля Bentley, (экспертиза) технического состояния этого транспортного средства, трассологическая экспертиза», - сказал Н.ИЛЬИЧЕВ.

Следствием изъяты образцы крови с подушки безопасности автомобиля В.ФАЙНГОЛЬДА. При этом, отметил руководитель милиции автономии, экспертиза проводится за пределами Крыма. «Проводится судебно-токсикологическая экспертиза за пределами Крыма, (где именно – УНИАН) говорить не буду», - отметил начальник ГУ МВД в Крыму, добавив, что там, где проводится экспертиза, на ее результаты «никто не повлияет». Результаты экспертизы ожидаются в ближайшее время.

Также Н.ИЛЬИЧЕВ сообщил, что В.ФАЙНГОЛЬД после проведения курса терапии отказался от сдачи крови для проведения анализов.

На вопрос, установлена ли скорость движения Bentley, начальник милиции автономии ответил, что пока не может говорить об этом – проводятся экспертизы. «Видимо, скорость была превышена», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября ночью в районе железнодорожного вокзала Симферополя произошла авария с участием мотоцикла "Сузуки" и автомобиля Bentley. Удар автомобиля был такой силы, что мотоцикл разорвало на куски. Bentley продолжил неуправляемое движение и столкнулся еще с двумя автомобилями. В результате ДТП погибла водитель мотоцикла. Водитель Bentley, по данным ГАИ, получил сотрясение головного мозга.

На похороны А.Мишуткиной приехали байкеры из городов Крыма и регионов Украины. У А.Мишуткиной осталась малолетняя дочь.

Дело находится на контроле министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.